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قطع المياه لمدة 4 ساعات عن بعض مناطق هضبة الاهرام

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قطع المياه لمدة 4 ساعات عن بعض مناطق هضبة الاهرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن انقطاع مياه الشرب عن مناطق" ج - ١٨ أ " بهضبة الاهرام، وذلك لمدة ٤ ساعات ابتداء من الساعة الثانية عشر صباحا يوم السبت وحتى الساعة الرابعة صباح يوم السبت الموافق  ٧ / ١٠ / ٢٠٢٣.

وأوضحت الشركة أن سبب انقطاع المياه يرجع إلى أعمال إحلال وتجديد مواسير مياه بشارعي ١٨ أ، ٢ ج، الأمر الذي يستلزم قفل المياه عن خط قطر ٢٠٠ مم لإنهاء الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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