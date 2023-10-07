نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2023 بالرقم القومي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث الكثيرين من المواطنين عن كيفية إجراء استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023.

وتستعرض "الفجر" الخطوات للاستعلام وهي كالاتي:-

• الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الشبكة العنكبوتية.

• النقر على الرمز المعروض بعنوان “الخدمات المتكاملة”.

• الضغط على رمز “استعلام عن الطلبات”.

• إدخال الرقم القومي للشخص ذي الإعاقة.

• النقر على زر “بحث”.

٭ مميزات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

- الإعفاء من الجمارك.

- الحصول على سيارة مجهزة من الحكومة بنصف الثمن.

- الإعفاء من رسوم المواصلات العامة.

- الحصول على الكشف مجانًا.

- التعيين في المؤسسات الحكومية تحت قانون 5%.



٭ الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2023:-

- صورة من البطاقة الشخصية والأصل.

- تقديم أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها.

- الأطفال تقديم صورة من شهادة الميلاد والأصل والحضو ولي الأمر.

- قرار الوصاية في حالة المعاق القاصر أو غير كامل الأهلية بسبب كشف طبي.

- تقديم عدد 2 صورة شخصية 4×6 وتكون حديثة للحالة.