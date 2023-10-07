نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2023 بالرقم القومي؟ في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يبحث الكثيرين من المواطنين عن كيفية إجراء استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023.
وتستعرض "الفجر" الخطوات للاستعلام وهي كالاتي:-
• الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الشبكة العنكبوتية.
• النقر على الرمز المعروض بعنوان “الخدمات المتكاملة”.
• الضغط على رمز “استعلام عن الطلبات”.
• إدخال الرقم القومي للشخص ذي الإعاقة.
• النقر على زر “بحث”.
٭ مميزات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة
- الإعفاء من الجمارك.
- الحصول على سيارة مجهزة من الحكومة بنصف الثمن.
- الإعفاء من رسوم المواصلات العامة.
- الحصول على الكشف مجانًا.
- التعيين في المؤسسات الحكومية تحت قانون 5%.
٭ الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2023:-
- صورة من البطاقة الشخصية والأصل.
- تقديم أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها.
- الأطفال تقديم صورة من شهادة الميلاد والأصل والحضو ولي الأمر.
- قرار الوصاية في حالة المعاق القاصر أو غير كامل الأهلية بسبب كشف طبي.
- تقديم عدد 2 صورة شخصية 4×6 وتكون حديثة للحالة.