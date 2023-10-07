نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد موسى: كسرنا شوكة جيش إسرائيل "الكرتوني" في حرب أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي محمد موسى، إن ذكرى انتصار السادس من أكتوبر هو أغلى وأكبر وأعظم انتصار في تاريخ البشرية، هذا اليوم الذي لا ينسى وحقق فيه خير أجناد الأرض الأبطال ما انتظره شعب مصر العظيم وانتظره أبطال جيشنا العظيم على مدار 6 سنوات منذ هزيمة 67 وانتصروا على الأسطورة الورقية " الجيش الإسرائيلي" فتمكنوا من عبور قناة السويس وتدمير خط بارليف، وتدمير مواقع الجيش الإسرائيلي المحتل، وكسرنا شوكتهم وتهاوت أسطورة الجيش الذى لا يقهر وعرف العالم كله حقيقة جيش إسرائيل الكرتوني.

ووجه محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة وكل قادة وضباط وجنود وشهداء جيشنا العظيم بهذه الذكري العطرة.

تابع، مينفعش أكون بتكلم عن جيشنا العظيم أثناء حرب أكتوبر المجيد ومهنيش أبطالها اللي قاموا بشل العدو بضربة جوية أفقدته توازنه ومهدت الأرض لقواتنا المسلحة لخوض هذه الحرب المجيدة.