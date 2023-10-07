حظك اليوم.. توقعات الابراج ليوم الاحد 8-10-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 أكتوبر 2023 08:27 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاحد 8-10-2023

مهنياً: فلكيا يوم مزعج يحمل الكثير من المسؤوليات لكن بالرغم من السلبيات انت بطبعك مندفع ما يجعل أجواء العمل الجيدة ضرورية، بهدف التمكّن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح، وإثبات نفسك وكفاءتك في ما تقدم عليه.

عاطفياً: لا تضغط على الشريك وكن أكثر مرونة، تطورات كثيرة في العلاقة، وهذا يكون في مصلحتك ويرتد إيجاباً على العلاقة.

صحياً: اهتم بصحتك بشكل أفضل، لأن الأمور السيئة وصلت إلى وضع صعب.

حظك اليوم برج الثور الاحد 8-10-2023

مهنياً: طاقتك حلوة متجانسة فانت بطبعك هادئ لكن كن حذر جدا ولا تثق بأحد قد تتعرّض لضغوط من قبل زملاء أو من بعض المسؤولين أو الإداريين، هذا بالإضافة الى المزاج المتقلّب والانفعال السائد.

عاطفياً: تشعر ببعض القلق والانزعاج، ليس بسبب الحبيب، بل بسبب الهواجس المهنية الضاغطة التي توتر أجواءك العاطفية.

صحياً: تكون مزاجياً ومتقلباً هذا اليوم، امنح نفسك قسطاً من الراحة التي تستحقها بعد التعب المضني.

حظك اليوم برج الجوزاء الاحد 8-10-2023

مهنياً: تتوسع دائرة اعمالك في هذا اليوم الذي يقدم لك الكثير ما يجعلك تخوض مغامرة شيقة تشعر خلالها بأنك حققت حلماً يراودك منذ الطفولة، وتتركك في حالة صحية ممتازة.

عاطفياً: تتعرّف إلى شخص يثير اهتمامك وتبدأ معه علاقة صداقة قد تتطور لاحقاً الى علاقة وديّة وتكون نسبة النجاح عالية جدّاً.

صحياً: تتمتع بصحة جيداً نادراً ما يطرأ عليها مشاكل كبيرة، الرياضة مفيدة جداً لك.

حظك اليوم برج السرطان الاحد 8-10-2023

مهنياً: محبوب حدسك سليم تستحق جرعات كثيرة من تلحظ كما يتحدّث هذا اليوم عن تسوية في قضية شائكة كانت تشغل بلك وتشوش أفكارك، فتستعيد على أثرها ثقتك بالنفس وقدرتك على المواجهة.

عاطفياً: تلمس ارتياحاً ودعماً من الشريك ومن قبل جهات تجهلها وأخرى تعرفها في مسائلك العاطفية، فتزداد تعلقاً بالشريك وتبرهن له ذلك.

صحياً: بسبب تنظيم اوقاتك تظل هادئاً ومرتاحاً ما ينعكس إيجاباً على محيطك ونفسيتك.

حظك اليوم برج الاسد الاحد 8-10-2023

مهنياً: شكوك ومخاوف قلل من تصرفاتك العشوائية وكن أكثر تعقلاً مع الزملاء، وخصوصاً أنّ أي خطوة ناقصة تؤدي إلى عواقب قد لا تحتملها، وتصل أصداؤها إلى المسؤولين عنك.

عاطفياً: العبرة الأساسية في العلاقة بالشريك، تتمثل بعامل الثقة الذي يجمع بينكما، وكل ما عدا ذلك يبقى تفاصيل لا تستحق أن تعيرها الاهتمام.

صحياً: قم بالفحوص الضرورية وخصوصاً البول للتأكد من صحة الكليتين تفادياً للمشاكل الصحية في المستقبل.

حظك اليوم برج العذراء الاحد 8-10-2023

مهنياً: يوم متقلب متطلب يطلب منك ان تعطي الكثير ركز ولا تتسرع في اتخاذ قرارات عشوائية وغير مبرَّرة، فكن حذراً جداً وفكر ملياً قبل الإقدام على أي خطوة.

عاطفياً: أنت شخص مرهف الحس وصاحب مشاعر نبيلة، وقد تكون بالفعل مستاء من تصرّف الحبيب الجارح تجاهك، لكن الأمور سرعان ما تتوضح.

صحياً: لا مشاكل في الصحة وخصوصاً إذا لم تقع تحت وطأة الشراهة.

حظك اليوم برج الميزان الاحد 8-10-2023

مهنياً: تبتسم لك الحظوظ ويحمل إليك هذا اليوم المناسب جدا والواعد باخبار مفرحة على مختلف المستويات فيكون بانتظارك انطلاقة جيدة نحو آفاق واسعة ونجاحات مهنية قد تساعدك على تطوير قدراتك وإثبات جدارتك للجميع.

عاطفياً: أحداث سعيدة في طريقها إليك، وتظهر ملامحها في غضون أيام ولا سيما أن النيّات صافية في هذا الاتجاه ولا يعكرها صفوها أي شيء.

صحياً: حاول أن تتجنّب الإرهاق وكثرة المجهود غير المبرّر، لأنك قد تواجه بعض التعب في الأيام المقبلة، ويستحسن أن ترتاح.

حظك اليوم برج العقرب الاحد 8-10-2023

مهنياً: يوم ممتلز تشعر ان العالم ملكك ثلاثة كواكب في الحوت تدعمك فتتحسن صورتك وتتبدّد الشكوك حول جدارتك، وأنت على عتبة مشاريع جديدة تسبقها اتصالات ومشاورات مرضية.

عاطفياً: مواقف غير مبرّرة من الشريك، بسبب ردود الفعل التي ظهرت أخيراً منك، لكنك عقلك الكبير قادر على استيعاب الأمور.

صحياً: لا تكبت غضبك وأحزانك بل حاول أن تعبّر عنها حتى لو اضطررت إلى رفع صوتك بين وقت وآخر.

حظك اليوم برج القوس الاحد 8-10-2023

مهنياً: يوم طويل أمورك مشربكة اجواء فلكية متعبة قد تحمل الكثير من المتغيّرات الأساسية، لذا عليك عدم الاستهتار بأي شيء، وإيلاء بعض الأمور العابرة الاهتمام اللازم.

عاطفياً: لا تدع التراكمات القديمة تفرض نفسها، ومعالجتها كان يجب أن تقوم بها منذ زمن بعيد قبل أن تصل إلى ما وصلت إليه اليوم.

صحياً: إمكان التهابات وإمساك وبعض الأمراض غير المتوقعة، لا تقلق، قم بالفحوص اللازمة للتأكد من ذلك.

حظك اليوم برج الجدي الاحد 8-10-2023

مهنياً: يوم بخمسة نجوم مساعد ايجابي لكن كن حذر بحيث قد يطرأ اليوم قد يؤثر سلباً في معنوياتك، لكنه لا يتسبب بأحداث تذكر، وتبادر إلى إيجاد الحلول المناسبة لبعض المشاكل العابرة.

عاطفياً: تعاني انكماشاً وتراجعاً ويخف وهجك قليلاً، إلا أنك تتوصل إلى استقرار أكبر وتبحث عن عمق المشاعر لا عن المغامرات العابرة.

صحياً: تسعى لتوضيح الكثير من الأمور في حياتك لذا أنت بحاجة إلى كل طاقتك النفسية والفكرية والعصبية والجسدية.

حظك اليوم برج الدلو الاحد 8-10-2023

مهنياً: يوم جيد تحت تاثيرات القمر من البيت الثاني بيت المال يحمل معه تسهيلات مالية واخبار سارة تتعلق برسالة بيع او شراء أو تسديد ديون أو استرجاع حق مادي فقط انتبه من المصاريف المبالغ بها

عاطفياً: المناخ العاطفي يكون جيّداً إذا أردت التوافق وتساعدك الظروف على تخطي المرحلة الصعبة وفتح صفحة جديدة في العلاقة مبنية على أسس متينة.

صحياً: لا تسافر فهناك خطر الحوادث وتعرض صحتك للانتكاسة.

حظك اليوم برج الحوت الاحد 8-10-2023

مهنياً: لت يزال القمر يتنقل في برجك الى جانب ك كب نبتون وزحل ثلاث مثلثات فلكية تصب في مصلحتك ما يجعل قراراتك سهلة وامورك واضحة وجريئة ومهمة قد تبدل مجرى حياتك، وهذا يؤدي إلى تجاوز أي مطبات مستقبلية مهما يكن حجمها وثقلها.

عاطفياً: تسمح لك الظروف بالابتعاد قليلاً مع الحبيب وقد تميل إلى السفر أو قضاء عطلة أسبوع رومانسية لا تنتسى.

صحياً: قلق بشأن صحتك وقد تعمل من الحبّة قبة، فتسارع إلى اتباع العلاجات بحذافيرها، فتبالغ أحياناً ما ينعكس سلباً عليك.