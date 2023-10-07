إكسترا نيوز: عباس يؤكد حق الفلسطينيين فى الدفاع عن أنفسهم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 أكتوبر 2023 12:35 مساءً - أفادت قناة إكسترا نيوز، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ترأس اجتماعا قياديا طارئا ضم عددا من المسؤولين.

وأكد "عباس" على حق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم في مواجهة إرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال.

كانت مصر حذرت من مخاطر وخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في أعقاب سلسلة من الاعتداءات ضد المدن الفلسطينية.

ودعت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت - إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر، محذرة من تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدة العنف، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على مستقبل جهود التهدئة.

كما دعت جمهورية مصر العربية الأطراف الفاعلة دوليا، والمنخرطة في دعم جهود استئناف عملية السلام، إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري، وحث إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمسئوليات الدولة القائمة بالاحتلال.