مختار جمعة يوضح أهم مقومات الإمام.. وإطلاق دورة إعلامية لتدريبهم على الظهور بالأستوديوهات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 أكتوبر 2023 12:35 مساءً - قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن الوزارة بصدد التجهيز لدورة إعلامية لأئمة الأوقاف لتدريبهم على الظهور الإعلامي في استوديوهات الإذاعة والتلفزيون.

وأضاف وزير الأوقاف قضية التدريب النوعي المستمر خط ثابت لا نحيد عنه، مضيفا: "حيث تتوقف عن تحصيل العلم يسبقك الآخرون ويسبقك الزمن".

وطالب وزير الأوقاف الائمة بتصحيح النية ومجاهدة النفس في وضع نفسك على الخط المستقيم وإعادة تصحيح نيتك مرة أخرى.

وأضاف في افتتاح الدورة التدريبية المشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء: لن يكتب لك القبول والبركة إلا بإخلاص العمل لله، وفي الحديث القدسي قال الحق تبارك وتعالى ( أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه ).

ونبه وزير الأوقاف على الائمة بوضع خطة ومنهج للتعامل مع الجماهير وفق منهج علمي، مضيفا:" واحنا طلبة في ٣ كلية جبت في كل علم مصدر رئيسي واشتريت فتح الباري والفقه على المذاهب الاربعه وابن كثير في التفسير والمعجم الوسيط ولسان العرب وفتح الباري وكان كله ده في مكتبتي وألفية ابن مالك وأهم كتاب في البلاغة.. ومينفعش يبقى واحد في الجامع معاه دكتوراه في التفسير ويقول أنا واخد دكتوراه في سورة فقط، وعلى الاقل لازم يكون عنده الحد الأدنى في التفسير ومعاني الآيات عشان لما حد يسألك".

وأوضح وزير الأوقاف، أن برنامج البناء الثقافي للأئمة سيتم تدريس الحد الأدنى من الثقافة القانونية والمالية والاقتصادية.

وأضاف : نظرة كثير من الناس للشيخ أنه بيفهم كل حاجة، مضيفا: سيتم تدريس بعض الجوانب الاقتصادية ومنها حكم السندات والتعامل في البورصة وما حكم الصكوك؟ لافتا الى استقدام استاذه متخصصين لتدريس بعض الجوانب المتعلقة بالتداول في البورصة .