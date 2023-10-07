أخبار مصرية

رئيس الوزراء: الرئيس السيسى يولى قضايا الشباب أولوية كبيرة ويبرز تقديره لهم

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 أكتوبر 2023 01:32 مساءً - أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي قضايا الشباب أولوية كبيرة وتأتي دائما على قمة أولويات الدولة المصرية، متابعا: "في كل المحافل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يحرص على إبراز تقديره الشديد لدور الشباب في النهضة التنموية داخل مصر، وحرصه الشديد على إدماج الشباب في كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

أضاف رئيس الوزراء خلال كلمته في احتفالية عام الايسيسكو للشباب والمقامة في العاصمة الإدارية الجديدة: "إطلاق أول نموذج محاكاة لشباب العالم الإسلامي في مجالات التربية والعلوم والثقافة هي مبادرة قيمة نابعة من حرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تأهيل ودعم الشباب ومنحهم الحق في الأخذ بزمام الأمور والتعبير عن أهدافهم ورؤيتهم في الحياة.. وكل هذا ما هو واجب على كل القيادات السياسية تجاه الشباب من أجل دعمهم وتوفير الرعاية الكاملة للشباب للاستفادة من دورهم".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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