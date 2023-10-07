البيئة تواصل تكثيف لجان المرور لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 أكتوبر 2023 01:32 مساءً - وزيرة البيئة: الجولات اليومية لقيادات الوزارة مستمرة لضمان إحكام الرقابة والسيطرة على مصادر التلوث المحتملة بمحافظات المنظومة.

تواصل قيادات وزارة البيئة جولاتها الميدانية اليومية لإحكام الرقابة والسيطرة على مصادر التلوث المحتملة للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة، ومتابعة أعمال جمع وكبس قش الأرز فى المحافظات المعنية بزراعة الأرز، وذلك فى إطار تكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقيادات الوزارة بالمتابعة اليومية المستمرة والميدانية لأعمال محاور المنظومة بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث قام كل من الدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، والأستاذة هدى الشوادفي مساعد وزيرة البيئة، والأستاذ محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي، بالمرور على محاور عمل منظومة قش الأرز بمحافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية والشرقية، وذلك لمعاينة مواقع التجميع ورصد أى مواقع للحرق المكشوف، ومعاينة مواقع التجميع والتدوير والتخلص من المخلفات.

واستهل الدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية جولته بمحافظة الغربية بالمرور على مواقع زراعة وحصاد الأرز وتجميع قش الأرز، ومتابعة سير العمل اليومي بمحاور المنظومة بالمحلة الكبرى، للوقوف على مدى إلتزام المزارعين بعدم حرق المخلفات الزراعية والإستفادة منها سواء بإستخدامها كأسمدة عضوية أو كأعلاف غير تقليدية للماشية، حيث تُعد من أكبر المناطق زراعة الأرز بمحافظة الغربية، وذلك بموقع تجميع لقش الأرز لأحد المتعهدين بقرية الهياتم حيث يوجد بالموقع ٣٠٠ طن، وموقع آخر بالجابرية يوجد به ٥٠٠ طن يمكن إستخدامه كعلف للماشية.

وخلال الجولة التفقدية تم متابعة قيام الأهالي بجمع وتشوين وفرم قش الأرز، كما تم المرور علي موقع لتجميع قش الأرز ببلقينا.

وعقد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية إجتماعًا مع السيد الدكتور محمد رأفت نائب محافظ كفر الشيخ بديوان عام محافظة كفر الشيخ وذلك للتنسيق على تشكيل لجنة تضم كل من جهاز شئون البيئة والقيادات التنفيذية بالمحافظة المعنيين بالسيطرة وأخذ الإجراءات التنفيذية لمجابهة مواقع حرق الأرز، والاستجابة السريعة للبلاغات الخاصة بحرق قش الأرز.

كما تفقد رشاد عددًا من مواقع تجميع قش الأرز بمحافظة كفر الشيخ، حيث تم المرور علي موقع بقرية البشاير وتبين وجود به كمية ١٠٠٠ طن قش أرز سيتم إستخدامها كعلف للماشية، كما تم المرور على موقع آخر بمدينة الرياض بمحافظة كفر الشيخ وتبين قيام الأهالي بجمع وتشوين وفرم قش الأرز، حيث رافق رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية خلال جولته المهندس محمد قطب رئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة لوسط الدلتا بطنطا، وعدد من مسئولى جهاز شئون البيئة، ومدير الادارة الزراعية بالمحلة الكبرى وكفر الشيخ، ومسئولي الجمعيات الزراعية بالمحلة الكبرى وكفر الشيخ.

واختتم الدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية جولته بعقد إجتماع مع الدكتورة نجوى العشيري سكرتير عام محافظة الغربية للتنسيق حول زيادة التعاون بين وزارة البيئة ومحافظة الغربية، حيث أوصى سيادته خلال الإجتماع بالتنسيق بين وزارة البيئة وكل من محافظة الغربية وكفر الشيخ لإنشاء مصنع لتدوير قش الأرز وإنتاج الأخشاب منه.

وفى سياق متصل قامت الأستاذة هدى الشوادفي مساعد وزيرة البيئة يرافقها الدكتور عصام عامر رئيس قطاع الفروع، والدكتور مجدى الحصرى مدير عام فرع الشرقية، بجولة ميدانية بمحافظة الشرقية تم خلالها المرور على معظم نطاق مركز بلبيس والذي بلغ الحصاد بها ٧٠٪؜ من إجمالي ١٤٠٠٠ فدان تم زراعتهم هذا العام، ومركز الزقازيق والتى تم حصاد ٣٠٠٠ فدان من جملة ٢١٠٠٠ فدان، كما تبين أثناء المرور بنطاق قرية المسلميه بمركز الزقازيق قيام المزارعين بكبس قش الأرز واستخدمه كعلف للماشية.

وأوضحت الأستاذة هدى الشوادفى أنه بالمرور على طريق الزقازيق ديرب نجم تلاحظ إستقرار الأجواء، مضيفة أنه وبمتابعة المحاور بمراكز المحافظة لم يتم رصد أى حرائق بنطاق تلك المحاور.

وأضافت الأستاذة هدى الشوادفى أنه بالمرور الميداني بمحافظة الدقهلية، برفقة الدكتور ماجد السيد مدير فرع جهاز شئون البيئة بالدقهلية تلاحظ من خلال محور مركز المنصورة قيام المزارعين بتحميل ونقل قش أرز مكبوس للإستفادة منه اقتصاديًا، كما تم رصد عمل مسابك ومصانع طوب بمدينة ميت غمر، دون الإلتزام بتنفيذ قرارات السادة المحافظين بغلق المنشآت الملوثة، وتخفيف الأحمال لتلك المنشآت خلال فترات نوبات تلوث الهواء الحادة، موضحة أنه تم عمل محاضر من قبل فرع المنصورة وفقًا لقرار الإغلاق، كما تلاحظ وجود حريق مخلفات بلدية بنفس نطاق المحور حيث تم التعامل مع الواقعة والإطفاء،

وتابعت أنه تم رصد حريق لحطب قطن بأرض زراعية بقرية طنبارة مركز السنبلاوين، حيث اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة، ومشيرة أن المرور الميداني أسفر عن تحرير ٤ محاضر (٢ قش أرز، ٢ مخلفات زراعية ذرة وقش قطن) وإتخاذ ما يلزم تجاه المخالفين.

واستمرارًا للجولات الميدانية لقيادات وزارة البيئة قام الأستاذ محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي بالمرور على طريق شبرا بنها الحر في نطاق محافظة القليوبية حيث تم رصد بعض الحرائق للمخلفات الزراعية والتى تم التعامل معها من قبل الفلاحين، والتوجيه للفرع لإتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تم رصد تراكمات مخلفات على جانب الطريق مع رصد اشتعالات ببعض البؤر، مشيرًا إلى التنسيق مع فرع جهاز شئون البيئة للتواصل مع مكتب المحافظ لرفع التراكمات.

وأضاف معتمد أنه بالمرور على الطريق الدولي كفر الشيخ في نطاق محافظة الغربية تبين بلوغ نسبة حصاد الأرز حوالي ٤٠٪؜، مشيرًا أن الوضع شهد إستقرارًا كما لم يتم رصد أي حرائق.

كما قام مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي بالمرور على محور طريق كفر الشيخ المحلة بنطاق محافظتي كفر الشيخ والغربية من مدخل كفر الشيخ وحتى مركز المحلة، مشيرًا إلى رصد العديد من نقاط حرق المخلفات الزراعية، حيث تم التنسيق مع الفرع وإدارات الإرشاد الزراعي لتحرير محاضر للمخالفين.