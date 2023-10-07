وزير الخارجية يُجري اتصالاً مع نظيره الأردني

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 أكتوبر 2023 02:30 مساءً - ذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أن السيد سامح شكري وزير الخارجية، أجرى يوم ٧ أكتوبر الجاري، اتصالاً هاتفياً مع السيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني، للتشاور والتنسيق بشأن جهود وقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الوزيرين أعربا عن قلقهما البالغ تجاه التدهور المتلاحق والخطير للأحداث، حيث شدد الوزير شكري على ضرورة أن تتركز جميع الجهود الدولية والإقليمية في الوقت الراهن على وقف التصعيد والعنف، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، للحيلولة دون إزهاق المزيد من الأرواح وخروج الوضع الأمني عن السيطرة.

هذا، وقد اتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق الوثيق خلال الساعات القادمة.