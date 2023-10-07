محمد موسى: حرب أكتوبر ملحمة وطنية عزفتها أجيال لم تخاف الموت

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أحمد جودة - القاهرة - هنأ الإعلامي محمد موسى، الشعب المصري بأعياد أكتوبر المجيد، قائلا: أكتوبر الكرامة والعزة.. أكتوبر النصر... 50 عام مروا علي نصرنا العظيم واستردينا أرضنا المغتصبة من الكيان الصهيوني اللي دنسها لعدة سنوات.. وخلال هذه السنوات المصريين أبوا أن قطعة غالية عليهم من أرضهم تبقي تحت تدنيس هذا العدو.. أكتوبر المجيد ملحمة وطنية كبيرة عزفتها أجيال لم تكن تخاف الموت.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أتمني إن الأجيال الحالية تتعلم وتدرس وتتعرف على حجم التضحيات التي قدمها أبطال قواتنا المسلحة وكل الشعب المصري في هذا الوقت لاسترداد كرامتنا.

أتم محمد موسى قائلا: "أتمني أننا نتحلى بروح أكتوبر وروح الانتماء التي كانت هي الحالة العامة للشعب المصري يا ريت نتدبر المؤامرات التي تحاك ضد بلدنا من أعدائها الذين يتربصون بها".