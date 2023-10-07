أحمد جودة - القاهرة - درجات الحرارة اليوم في مصر

درجات الحرارة.. كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت 7 أكتوبر 2023، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة البحر واضطراب الملاحة البحرية

البحر المتوسط من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1.25 إلى 1.75 متر.

البحر الأحمر حالة الجوية من معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر.

درجات الحرارة اليوم السبت 7 أكتوبر 2023

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 7 أكتوبر 2023

القاهرة 31: 24

6 أكتوبر 30: 23

بنهــا 30: 23

دمنهور 29: 22

وادى النطرون 31: 23

كفر الشيخ 29: 22

المنصورة 30: 23

الزقازيق 30: 23

شبين الكوم 31: 23

طنطا 30: 23

دمياط 29: 22

بورسعيد 29: 23

الإسماعيلية 32: 21

السويس 31: 22

العريش 29: 22

رفح 28: 22

رأس سدر 32: 23

نخل 30: 20

كاترين 28: 17

الطور 31: 24

طابا 30: 24

شرم الشيخ 36: 26

الإسكندرية 28: 23

العلمين الجديدة 28: 22

مطروح 27: 22

السلوم 28: 20

سيوة 29: 20

رأس غارب 33: 23

الغردقة 35: 25

سفاجا 34: 25

مرسى علم 35: 26

شلاتين 36: 25

حلايب 33: 26

أبورماد 34: 25

رأس حدربة 32: 25

الفيوم 32: 23

بني سويف 32: 22

المنيا 33: 20

أسيوط 35: 20

سوهاج 36: 23

قنا 38: 24

الأقصر 39: 25

أسوان 40: 26

الوادى الجديد 37: 23

أبوسمبل 40: 26