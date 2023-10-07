الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من شعبة التمريض بالمعهد الفني الصحي بإمبابة

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أحمد جودة - القاهرة - احتفلت وزارة الصحة والسكان، بتخريج دفعة جديدة من شعبة التمريض العام في المعهد الفني الصحي بإمبابة، وذلك في إطار توجيهات وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار بتطوير التعليم الفني الصحي، ورفع كفاءة الطلبة والخريجين بالمعاهد الفنية الصحية.

حضر الاحتفال الدكتور حسام عبدالغفار مساعد وزير الصحة لشئون التطوير المؤسسي، والدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المعهد، والدكتورة فاطمة عابد عميد كلية التمريض جامعة القاهرة وعضو مجلس إدارة المعهد، والدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض المصري وعضو مجلس الشيوخ والدكتورة مي العسال مدير عام الإدارة العامة للتعليم الفني الصحي، والدكتورة إيمان عادل نائب مدير الإدارة العامة للتعليم الفني الصحي.

كلمة الدكتور حسام عبدالغفار مساعد وزير الصحة

وفي كلمته، هنأ الدكتور حسام عبدالغفار مساعد وزير الصحة لشئون التطوير المؤسسي، الخريجين، وطالبهم ببذل أقصى جهد في تقديم أفضل خدمات طبية للمريض المصري، ودعم جهود وزارة الصحة والسكان، نحو تطوير مهارات وقدرات الفرق الطبية، والارتقاء بالمنظومة الصحية.

7 شعب فنية





وأوضح «عبدالغفار» أن المعاهد الفنية الصحية، تدرس حاليا في 7 شعب فنية بجانب شعبة التمريض العام والتي تغطي ما يزيد عن 85% من احتياجات سوق العمل المحلي من هيئات التمريض إلى جانب المنافسة في سوق العمل الإقليمي والدولي.

ومن جانبه، وجه الدكتور أحمد فتحي أبوزيد عميد المعهد الفني الصحي، الشكر للسادة الحضور، متمنيا كل التوفيق للخريجين في حياتهم العملية، فيما اختتم الحفل بتوزيع شهادات التكريم على الخريجين.

وأشار الدكتور أحمد فتحي إلى أن المعهد الفني الصحي بإمبابة يشرف على 50 معدها فرعيا للتمريض في إقليم القاهرة الكبرى، موضحا أن إجمالي عدد الخريجين في هذه الدفعة يتجاوز الـ3 آلاف خريج.