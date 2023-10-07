نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل وزارة شباب الجيزة يطلق مبادرة وطنية في 24 مركزا.. صور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - باويطي،وراق العرب،جزيرة محمد،ارض اللواء،الجيزة،الصف، طموة ومركز الصفا للتنمية الشبابية).

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أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة صباح اليوم السبت، الموافق 7 أكتوبر 2023، المبادرة الوطنية "بشبابها.. تحيا مصر" من مركز الصفا للتنمية الشبابية التابع لإدارة شباب العمرانية. وكان في حضور الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، وعادل فهمي وكيل المديرية للشباب، وإيهاب ف أو ي وكيل المديرية للرياضة.

تضمنت المبادرة رفع علم مصر على طول أبنية مراكز شباب الجيزة، وتمت بأصوات طبول الكشافة وتحية العلم، تلاها السلام الوطني لجمهورية مصر العربية. بعد ذلك، تم عرض فيديو من إعداد وتنفيذ شباب YLY وسفراء مشوارى الجيزة يستعرض إنجازات الدولة التي استلهمت روح النصر المجيد، التي تعد امتدادًا لنصر أكتوبر المجيد.

شارك في المبادرة عدد كبير من فصائل الكيانات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، مثل YLY ومشوارى والكشافة والجوالة وأندية التطوع، بالإضافة إلى نموذج محاكاة مجلسي النواب والشيوخ. تهدف المبادرة إلى إحياء ذكرى النصر العظيم واستعادة روح أكتوبر المجيد في نفوس الشباب، وتعزيز روح الولاء والانتماء لوطنهم وتحفيزهم على خدمة وطنهم كما فعل شهداؤهم الذين ضحوا بكل غالي ونفيس من أجل تحرير وطنهم.

وأشاد الدكتور أحمد عبد الوكيل بالنجاح الذي حققته وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي في جمع شباب مصر تحت مظلتها، مؤكدًا أهمية تجميع الشباب تحت مظلة واحدة والاستفادة من قدراتهم لخدمة وطنهم.

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