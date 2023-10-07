نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مكافحة الإدمان" وجامعة القاهرة يجريان الإختبارات للمتقدمين لدبلوم خفض الطلب على المخدرات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قام صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالتعاون مع جامعة القاهرة بإجراء الاختبارات الثانية للمتقدمين لدبلوم خفض الطلب على المخدرات للعام الدراسي 2023/2024. وقد شهدت هذه الاختبارات مشاركة الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان. تم اختيار أفضل العناصر من المتقدمين للدبلوم بعد اجتيازهم الاختبارات التحريرية، وتم إجراء الاختبارات الشفوية لاختيار العناصر الأكثر تأهيلًا للالتحاق بالدبلوم.

يهدف هذا الدبلوم إلى تأهيل الكوادر للعمل في مجال الوقاية والعلاج من الإدمان وتعزيز البحث العلمي في هذا المجال. يتضمن الدبلوم منهجًا دراسيًا متخصصًا حول اضطرابات تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات على الحالة النفسية من مختلف المنظورات العلمية.

كما يشمل أيضًا تدريبًا عمليًا لمدة 300 ساعة خلال العام الدراسي بهدف تزويد الكوادر بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع مشكلة تعاطي المخدرات وخفض الطلب عليها.

تعتبر هذه المبادرة جزءًا من الجهود المبذولة لمكافحة الإدمان وتوعية الجمهور بمخاطره، بالإضافة إلى تأهيل كوادر متخصصة للعمل في هذا المجال وتعزيز البحث العلمي والتدريب في مجال الوقاية والعلاج.

IMG-20231007-WA0023

IMG-20231007-WA0022