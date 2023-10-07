نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإثنين.. لجنة الشؤون العربية بـ "الصحفيين" تستضيف الوزير محمد فايق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُنظّم لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، يوم الإثنين المقبل، لقاءً مفتوحًا مع وزير الإعلام الأسبق، وخبير العلاقات المصرية الإفريقية، محمد فائق.

صرح بذلك حسين الزناتي وكيل النقابة، وأوضح أن اللقاء يأتي في إطار الاحتفال بمرور ستين عامًا على إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية، وخمسون عامًا على حرب أكتوبر، وصدور مذكرات الوزير "فائق"، الذي يتحدث في اللقاء عن تجربته الثرية، باعتباره أحد الضباط الأحرار قبل ثورة 23 يوليو، والملفات التي تولّاها بعدها من بينها الملف الإفريقي، ووزارتي الإرشاد القومي والشؤون الخارجية، ثم تجربته في مجال حقوق الإنسان، وبعدها تُجرى مناقشات بينه وبين الحاضرين.

أعدت اللقاء وتديره الكاتبة الصحفية أماني القصاص، في حضور نخبة من المُتخصيين في الشأن العربى والأفريقي، وذلك في الخامسة والنصف من مساء الإثنين المقبل، بالدور الثالث في القاعة المستديرة بمقر النقابة.