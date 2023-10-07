بعد عرضه على قناة ON.. مايا مرسي تشيد بمسلسل "الفريدو" وتصفه برسالة هادفة للمجتمع

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 أكتوبر 2023 03:32 مساءً - وجهت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تحية كبيرة للفنانة القديرة إلهام شاهين وكل القائمين على مسلسل "الفريدو" الذي عرض على قناة ON، لنقلهم بكل حرفية متاعب مرض الزهايمر.

وأكدت رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن العمل نقل الصراع الداخلي للمريضة فى المراحل الأولى إلى آخر يوم فى هذه الرحلة، موضحة أن الفنانة إلهام شاهين قدمته بكل صدق ومهارة تجعلك تصدق أنها لا تتذكر فعلا ونقلها من حديث إلى حديث وكأنه واقع، والحب والحنان الموجودين فى عيونها تجاه من تحب.. وهذا لا يحتاج إلى الذاكرة فالحب موجود داخل القلب لا ينتهي.

كما وجهت الدكتورة مايا مرسى التحية والشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لطرح مرض من أهم أمراض العصر على المجتمع فى صورته الحقيقية، واختتمت كلامها : "مبروك لكل من شارك فى هذا العمل وتحية لكل عمل درامي يخرج برسالة هادفة للمجتمع".

جدير بالذكر أن مسلسل "الفريدو" حقق انتشاراً كبيراً ونسبة مشاهدة كبيرة منذ عرض حلقته الأولى على قناة ON، ولاقى استحسان الجمهور والنقاد وهو من بطولة الفنانة إلهام شاهين، أحمد فهمي، وشارك فيه مجموعة من الفنانين منهم: ندى موسى، إيمان السيد، عمر شرقي، وغيرهم، والعمل مقتبس من كتاب 55 مشكلة حب للدكتور الراحل مصطفى محمود، وأشرف على الكتابة عمرو محمود ياسين، وهو من إخراج عصام نصار.