حازم عمر المرشح المحتمل للرئاسة يدين الاعتداءات على القدس

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 أكتوبر 2023 03:32 مساءً - أدان المرشح الرئاسي حازم عمر الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين العزل في قطاع غزة واستخدام الجيش الإسرائيلي وسائل القوة المفرطة ضد الشعب الفلسطيني.

ودعا المرشح الرئاسي الجانب الإسرائيلي إلى ضرورة الوقف الفوري لتلك الاعتداءات والتحلي بضبط النفس وعدم التصعيد.

وحذر حازم عمر الجانب الإسرائيلي من تبعات تصاعد حدة العنف الذي اندلع جراء الممارسات الاستفزازية المتكررة التي دأب الجانب الإسرائيلي اللجوء إليها، والتي تؤدي إلي تقويض كافة الجهود المبذولة في التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتلقي بتبعاتها على مسار عملية السلام .

كما حمل حازم عمر الجانب الإسرائيلي مسئولية استهداف المراسلين الصحفيين بالرصاص الحي من قبل جيش الاحتلال في تكرار ممنهج أصبح السكوت عنه من المجتمع الدولي أمرا غير مقبولا.

وحث المرشح الرئاسي الجانب الاسرائيلي على تغليب صوت العقل وضرورة التهدئة والإلتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني من أجل استئناف جهود عملية السلام.