مصطفى مدبولى: العاصمة الإدارية كانت صحراء ومشروعاتها وفرت مئات الآلاف من فرص...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 أكتوبر 2023 04:31 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن العاصمة الإدارية الجديدة كانت صحراء ليس لها قيمة قبل 7 سنوات، مشيرا إلى رؤية الدولة لمضاعفة المعمور المصري، فتم اختيار هذا الموقع بناء علي رؤى مخططين عمرانيين واقتصاديين واجتماعيين.

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى على هامش تفقد عدد من الأحياء بالعاصمة الإدارية الجديدة،: بدأنا عملية البناء وأهم شئء هو سرعة ومستوى الإنجاز، كاشفا عن أن مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة وفرت مئات الاف من فرص العمل للشباب.