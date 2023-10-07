المستشار محمود فوزي: الرئيس السيسي يستند لقاعدة شعبية عريضة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 أكتوبر 2023 05:30 مساءً - قال المستشار محمود فوزى خلال المؤتمر الصحفى الأول للإعلان عن الحملة الرئاسية للمرشح عبد الفتاح السيسى: كانت أعلى المحافظات القاهرة تليها الجيزة وأقل المحافظات كانت الوادى الجديد لأنها محافظة حدودية وعدد سكانها قليل وهى نسبة كبيرة بالنسبة لعدد السكان.

وأضاف: اما عن التقسيم النوعى للذكور والاناث تغلبت الجيزة على القاهرة في التوكيلات الصادرة من السيدات وهذا يعكس رغبة شعبية جارفة، نحن لم نبدأ بعد أيام قليلة وكان هذا العدد من التأييدات ، ونقدم كحملة لكل مواطن ومواطنة الشكر والتقدير على هذا التصرف الايجابى، ونتوجه بالشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على جهودها ونثق تمام الثقة على قدراتها الفنية والتنظيمية ونزاهتها واستقلالها وحياديتها.

وتابع: يستند الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قاعدة شعبية عريضة، نتجت لعشرات من العوامل منها حمله لشرف الانتماء العسكرية المصرية وموقفه الشجاع الذى لا ينسى فى 30 يونية عندما تعرضت البلاد وهويتها لحالة من طمس الهوية انحازت القوات المسلحة لرغبة المصريين وحفظت البلاد وبدأت فى تأمين حدودها على ميع المحاور وأمنت حدودها وانطلقت فى تنمية غير مسبوقة فى كل المجالات كما وكيفا.