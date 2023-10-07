المستشار محمود فوزي: تواصل فعال ومستمر مع جميع الصحف ووسائل الإعلام

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 أكتوبر 2023 05:30 مساءً - دعا المستشار محمود فوزى الممثل القانونى للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وسائل الإعلام والصحافة التغطية المهنية والموضوعية والتي تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف المعنية، مضيفا: "سوف نحرص من جانبنا على التواصل الفعال والمستمر مع جميع الصحف ووسائل الإعلام حرصا على حق المواطن في المعرفة، وأرجو ألا نعتمد كثيرا على الأخبار المرسلة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعهد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، خلال مؤتمر صحفى، بالإجابة على أى استفسار للصحفيين والإعلاميين والإعلان بشكل دورى ومنتظم على كافة الأنشطة والفعاليات التي تقيمها الحملة.