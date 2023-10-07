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عاجل.. محمود فوزي: حصول السيسي على تزكية 424 من أعضاء مجلس النواب

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن  رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي المستشار محمود فوزي، عن حصول السيسي  على تزكية 424 من أعضاء مجلس النواب.

وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرشح الرئاسي المحتمل بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2023- 2024، للهيئة الوطنية للانتخابات.

ويذكر أن أجرى المرشح  السيسي الكشف الطبي، لتقديم أوراقه لترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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