نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. محمود فوزي: حصول السيسي على تزكية 424 من أعضاء مجلس النواب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي المستشار محمود فوزي، عن حصول السيسي على تزكية 424 من أعضاء مجلس النواب.

وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرشح الرئاسي المحتمل بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2023- 2024، للهيئة الوطنية للانتخابات.

ويذكر أن أجرى المرشح السيسي الكشف الطبي، لتقديم أوراقه لترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.