محمود فوزي: حصول السيسي على مليون و130 ألف توكيل و424 تزكية

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أحمد جودة - القاهرة -

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إنه حصل على مليون و130 ألف توكيل من المواطنين، و424 تزكية من النواب.

تقدم الرئيس بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

وكان قد وصل منذ قليل، المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي، بصحبة توكيلات المواطنين، لمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك لتقديم أوراق ترشح الرئيس، للانتخابات الرئاسية 2024.



إجراء الكشف الطبي



وقام الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، بإجراء الكشف الطبى للتقدم بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بمستشفى العاصمة الإدارية الجديدة.

الحملة الانتخابية للرئيس السيسي



وتعقد الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، المؤتمر الصحفي الأول للحملة، للإعلان عن تفاصيل إجراءات الترشح وما يرتبط بها من مسائل.