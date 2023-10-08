وزير التعليم: إعلان أسماء المعلمين الجدد فى المديريات التعليمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 أكتوبر 2023 10:35 صباحاً - أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم إعلان أسماء المعلمين الجدد الذين سيتم التعاقد معهم فى المديريات التعليمية.

ووقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين "مسابقة 30 ألف معلم السنة الأولى"، وذلك استعدادا لبدء تسكينهم واستلامهم العمل منتصف الأسبوع الحالى وفقا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن الدكتور رضا حجازي أكد على أن المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا الاختبارات سيتم إتاحة الفرصة لهم لتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، حيث سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.