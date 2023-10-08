مطار مرسى علم الدولى يستعد لاستقبال 25 رحلة طيران دولية سياحية أوروبية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 أكتوبر 2023 12:30 مساءً - يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الأحد، 25 رحلة طيران دولية أوروبية ضمن 138 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من أمس السبت وحتى الجمعة المقبلة.

وتقدم السلطات المختصة بمطار مرسى علم، عملية تسهيل إجراءات الوصول مع تشديد الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين من عدة دول مختلفة أغلبها أوروبية، ونقلهم إلى الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وتبين من جداول الوصول اليوم أن الرحلات الوافدة تصل من عدة دول مختلفة بينها 6 رحلات من المطارات الإيطالية المختلفة، ورحلة من دولة بلجيكا، كذلك وصول اليوم 5 رحلات من مطارات دولة التشيك، و4 رحلات من ألمانيا، ورحلتين من سويسرا، ورحلتين داخليتين، ورحلة من فرنسا، و4 رحلات من بولندا.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل بداية من أمس السبت وحتى الجمعة المقبلة 138 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من 11 دولة حول العالم أغلبها من التشيك وإيطاليا وبولندا، وكذلك ألمانيا والنمسا والمجر وبلجيكا وهولندا وسلوفاكيا.