حازم عمرالمرشح الرئاسي المحتمل ينهي الكشف الطبى بمستشفى العاصمة الإدارية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 أكتوبر 2023 02:29 مساءً - أنهى حازم عمر المرشح الرئاسي المحتمل، رئيس حزب الشعب الجمهورى صباح اليوم إجراءات الكشف الطبي بمستشفى العاصمة الإدارية الجديدة.

وظهر المرشح المحتمل حازم عمر خارجًا من مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، بعدما أتم إجراءات الكشف الطبي التي تعتبر من شروط الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفى وقت سابق علق حازم عمر، المرشح الرئاسي المحتمل ورئيس حزب الشعب الجمهوري، على الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنه كان موفقًا للغاية ولم يشعر بضيق في الوقت لاستكمال إجراءات الترشح المطلوبة، بل على العكس فقد نجح فى الانتهاء من كل الخطوات والإجراءات الخاصة لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأوضح المرشح المحتمل الرئاسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري، خلال تصريحات صحفية: "لم أجد أى صعوبة في مرحلة تحرير التوكيلات، والحصول على التسجيلات المطلوبة، مؤكدا أنه نجح في إنهاء كافة إجراءات الكشف الطبي بكل سهولة ويسر".

وخُضع المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر، للكشف الطبي البدني والذهني، بناء على القواعد التى نصت عليها الهيئة الوطنية للانتخابات، للترشح لمنصب رئيس الجمهورية بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.