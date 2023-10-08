فريد زهران المرشح الرئاسي يتوجه إلى «الوطنية للانتخابات» للتقدم بأوراقه.. بعد قليل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 أكتوبر 2023 03:32 مساءً - يتوجه المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، بعد قليل، للهيئة الوطنية للانتخابات تمهيدا للتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة.

يأتي ذلك بعد ما حصل "زهران" على تأييد 20 نائبا من أعضاء مجلس النواب، لتزكيته لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وبذلك يكون استوفى أولى خطوات الترشح.

وأكد المرشح الرئاسي المحتمل، أنه استكمل إجراءات الكشف الطبي اليوم بمستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أنه لم يلق أي صعوبة في استكمال خطوات استعداداه لتقديم أوراقه للهيئة الوطنية للانتخابات والترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أنه يشترط لقبول أوراق الترشح للرئاسة، تزكية المرشح بـ20 نائبا أو من 25 ألف مواطن، ووضع ضوابط هذه التزكية.

ويشترط القانون إرفاق 11 مستندا بأوراق الترشح عند تقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات، منها النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون، وإقرار الذمة المالية، وإقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.