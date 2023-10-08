وزير الصحة يوجه بتوفير كل ما يلزم لإنهاء قوائم الانتظار بمستشفى قلب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 أكتوبر 2023 04:29 مساءً - وزير الصحة يوجه بإحلال وتجديد 3 ماكينات غسيل كلوي بمستشفى المحلة العام وزير الصحة يمهل القائمين على مستشفى المحلة العام شهرا لإحكام تنظيم تقديم الخدمات للمرضى

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يرافقه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الأحد، مستشفى قلب المحلة التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومستشفى المحلة العام.

يأتي ذلك ضمن برنامج جولة وزير الصحة والسكان، في محافظة الغربية، لمتابعة منظومة العمل على أرض الواقع، وتذليل أي عقبات تواجه المنظومة، فضلاً عن متابعة تقديم الخدمات الطبية للمواطنين. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع إلى عرض توضيحي عن تجهيزات المستشفى وطاقته الاستيعابية، ثم تفقد وحدة القسطرة، موجها بمتابعة استمرار توفير كافة المستلزمات اللازمة لإنهاء جميع الجراحات، ضمن مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنهاء قوائم انتظار.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير توجه بعد ذلك إلى مستشفى المحلة العام، وتفقد وحدة الغسيل الكلوي التي تضم 15 ماكينة، حيث استمع لآراء وطلبات المواطنين بشآن كفاءة بعض ماكينات الغسيل، موجها بسرعة إحلال وتبديل 3 ماكينات، ليتسنى تقديم أفضل خدمة للمرضى المترددين على المستشفى، لافتا إلى إن الوزير استجاب لأحد المواطنين، ووجه بسرعة تقديم خدمة الغسيل الكلوي الوريدي للمريض.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير وجه بسرعة اتخاذ إجراءات تنظيمية لتسهيل تلقي المواطنين للخدمة، والتعاقد مع إحدى شركات الأمن حتى يتسنى إحكام النظام، نظرا لكثرة التردد على المستشفى، وأمهل القائمين على المستشفى مدة شهر لتنفيذ التوجيهات، مشددا على ضرورة المرور اليومي على الحالات في التاسعة صباحا، وتواجد رئيس قسم الكلى بشكل يومي لتفقد الحالات والاستماع إلى مطالبهم.

يذكر أن مستشفى قلب المحلة يقدم الخدمات العلاجية والجراحية، لمرضى، من خلال 89 سريرا بالأقسام الداخلية، بينهم 87 سرير مزود بشبكة أكسجين، كما يضم المستشفى 45 سرير رعاية قلب، و8 أسرة رعاية قلب مفتوح، و12 جهاز تنفس صناعي متحرك، فضلا عن غرفتي عمليات، وجهازي قسطرة.

رافق الوزير خلال الجولة، الدكتور أنور اسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور أحمد مصطفى المدير التنفيذي لمشروع إنهاء قوائم الانتظار، والدكتور أسامة بلبل، وكيل الوزارة بمحافظة الغربية جولة وزير الصحة فى مستشفى قلب المحلة ومستشفى المحلة العام (1) جولة وزير الصحة فى مستشفى قلب المحلة ومستشفى المحلة العام (2) جولة وزير الصحة فى مستشفى قلب المحلة ومستشفى المحلة العام (3) جولة وزير الصحة فى مستشفى قلب المحلة ومستشفى المحلة العام (4) جولة وزير الصحة فى مستشفى قلب المحلة ومستشفى المحلة العام (6) جولة وزير الصحة فى مستشفى قلب المحلة ومستشفى المحلة العام (7) جولة وزير الصحة فى مستشفى قلب المحلة ومستشفى المحلة العام (8) جولة وزير الصحة فى مستشفى قلب المحلة ومستشفى المحلة العام (10)