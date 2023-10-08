بثنائية محمد صلاح.. ليفربول يتفوق على برايتون فى شوط أول مثير.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 أكتوبر 2023 05:32 مساءً - نجح فريق ليفربول، الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، فى إنهاء الشوط الأول متقدماً على برايتون بهدفين مقابل هدف، فى المواجهة المقامة حاليا فى الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024.

برايتون ضد ليفربول

أحرز سيمون أدينجرا الهدف الأول لصالح فريق برايتون فى الدقيقة 21 من زمن المباراة.

ونجح النجم المصري محمد صلاح فى تسجيل هدفين متتاليين فى شباك برايتون، جاء الأول فى الدقيقة 40، والثانى عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

وجاء تشكيل ليفربول ضد برايتون، كالتالى..

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أندرو روبرتسون - جويل ماتيب - فان دايك - ترينت ألكسندر أرنولد

خط الوسط: ماك إليستر - دومينيك سوبوسلاي - هارفى إيليوت

خط الهجوم: محمد صلاح - دياز - داروين نونيز.

برايتون ضد ليفربول

ويملك ليفربول 16 نقطة فى رصيده بجدول الدوري الإنجليزي، ويسعى لإضافة 3 نقاط جديدة لمزاحمة مانشستر سيتي على الصدارة، فيما جمع فريق برايتون 15 نقطة حتى الآن وسط تألق كبير للاعبيه الموسم الحالي.

ويدخل الريدز المباراة لتحقيق الانتصار بعد الخسارة الأخيرة من توتنهام، حيث يأمل رفقاء محمد صلاح الاقتراب من الصدارة للمنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي الموسم الحالي.

من جانبه، يستهدف محمد صلاح التسجيل فى شباك برايتون، لفض الشراكة مع كيني دالجليش، أسطورة ليفربول السابق، في عدد الأهداف المسجلة أمام نفس الفريق.

وقد يصبح محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول أمام برايتون، حيث سجل الفرعون 6 أهداف حتى الآن بالتساوي مع كيني دالجليش، وهدف واحد سيجعل الفرعون في الصدارة ويصبح هداف الريدز تاريخيًا أمام فريق النورس.