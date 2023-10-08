نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يعلن افتتاح 16 مسجدًا الجمعة المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الأوقاف د. مختار جمعة، افتتاح 16 مسجدا الجمعة القادمة، منها 12 مسجدا جديدا أو إحلالا وتجديدا، و4 مساجد صيانة وتطويرا.

جاء ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح ( 16 ) مسجدا يوم الجمعة الموافق 13 / 10، منها ( 12 ) مسجدا جديدا أو إحلالا وتجديدا، و( 4 ) مساجد صيانة وتطويرا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 243 ) مسجدا منها ( 175 ) مسجدا جديدا أو إحلالا وتجديدا، و( 68 ) مسجدا صيانة وتطويرا.

أولا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الوادي الجديد

1. الشركة 53 – الشركة – مركز الخارجة

2. الكهرباء – الخارجة – مركز الخارجة

3. الدكتود محمود مدني – الراشدة – مركز الداخلة

4. مسجد نادي الهنداو الرياضي –الهنداو– مركز الداخلة

5. بر الوالدين – الرملة –بدخلو – مركز الداخلة

6. الرضا – بدخلو– مركز الداخلة

مديرية أوقاف دمياط

7. بدران - قرية حجاجة - فارسكور

مديرية أوقاف السويس

8. الرحمن – العشايشة – جنيفة – حي الجناين

مديرية أوقاف المنيا

9. البحري – قرية بطران – مركز مغاغة

10. البحري – قرية عباد شارونة – مركز مغاغة

مديرية أوقاف البحيرة

11. علي مبارك – قرية علي مبارك – وادي النطرون

مديرية أوقاف الجيزة

12. أحمد حسن – قرية المتانيا - العياط

ثانيا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الوادي الجديد

1. الهنداو البحري –الهنداو– مركز الداخلة

مديرية أوقاف قنا

2. الصالحين – العزازية – دشنا

مديرية أوقاف الفيوم

3. مسجد عزبة بشير – مركز الفيوم جنوب

مديرية أوقاف الغربية

4. مصطفى إسماعيل – ميت غزال - السنطة

مسجد علي مبارك البحيرة