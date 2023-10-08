نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيت الزكاة والصدقات يوجهه بصرف إعانة عاجلة لثلاث حالات ضمن برنامج سند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجَّه شيخ الأزهر الإمام الأكبر أ. د أحمد الطيب، بصرف إعانة فورية عاجلة لثلاث حالات، منهم اثنتين من الأمهات المعيلات، ضمن برنامج (سند) لمد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وتحمل أعبائها، فضلًا عن تقديم مستلزمات المدارس لأبنائهم في المراحل الدراسية، ضمن مبادرة إلى المدرسة لتوزيع 200 ألف حقيبة مدرسية وكوتشي وجاكيت على طلاب العلم غير القادرين.

حضرت السيدة «رباب.ج» 35 عامًا أم لثلاثة أبناء بينهم اثنين في المراحل الدراسية والثالث طفل عمره 10 شهور، والزوج عامل بسيط وأَجرَى جراحة استخراج فيها حصوات من الكليتين، وأصبح غير قادر على العمل.

استقبل أحد الباحثين من بيت الزكاة السيدة «رباب.ج» وتسلَّم التقارير الطيبة وشهادات ميلاد الأبناء والمستندات التي تفيد أنها مريضة ولا تقدر على العمل، والزوج أيضًا مريض، وتبين أنها تستحق الإعانة.

كما حضرت السيدة «سيدة.م» 33 عامًا مطلقة ومريضة بمرض الروماتويد، وهي أم لبنت وولد، وابنتها تعيش معها ولم تكمل تعليمها بسبب تواجدها مع والدتها لرعايتها في أثناء مرضها، ولا تستطيع العمل بسبب الروماتويد.

استقبل أحد الباحثين من بيت الزكاة والصدقات السيدة «سيدة.م» وتسلَّم الأوراق والتقارير التي تفيد استحقاقها للإعانة.

وحضر «عبد المنعم.ع» يعمل «استورجي»، وهو أب لبنتين في المراحل الدراسية إحداهما مريضة بسرطان في القولون - وتحصل على جلسات علاجية، ولم يتمكن والدها من العمل؛ لمتابعة حالتها والتواجد معها، تسلم الأوراق والتقارير التي تفيد استحقاقه الإعانة.

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بصرف إعانات فورية، وإعانات شهرية لكل حالة على حدة؛ ليتمكنوا من مواجهة أعباء الحياة.

جدير بالذكر أن «بيت الزكاة والصدقات» يقدم مساعدات نقدية مباشرة للأسر أو الأفراد الذين لم تتوافر لهم متطلبات الحياة المعيشية، كما يقدِّم مساعدات متنوعة لغير القادرين والأرامل والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وكفالة الأيتام وتيسير الزواج وعلاج المرضى، مؤكدًا على توجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية.