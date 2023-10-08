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أحمد جودة - القاهرة - عملية طوفان الأقصى.. بعد مرور 50 عام على حرب السادس من أكتوبر العرب ينتفضون من جديد في وجه الكيان الصهيوني

عملية طوفان الأقصى.. انتفاضة العرب في وجه الكيان الصهيوني مابين الماضي والحاضر.

نجحت عملية طوفان الأقصى التي قامت بها المقاومة الفلسطينية في الساعات الأولى من صباح أمس من اختراق الحدود الإسرائيلية والاسيتلاء على المستوطنات اليهودية في أشغال روح القتال لدي العديد من الدول العربية المحتلة من قبل الاحتلال الصهيوني.

عملية طوفان الأقصى.. انتفاضة العرب في وجه الكيان الصهيوني مابين الماضي والحاضر

وكشفت عملية طوفان الأقصى مدى ضعف الاستخبارات الإسرائيلية التي يتفاخرون بها للمرة الثانية بعد حرب السادس من أكتوبر عام 1973، حيث نجح الجانبين المصري والسوري ومعهم الجانب الفلسطيني اليوم في خداع العدو وشن هجوم علية دون أن يشعر ماذا يحدث حوله، ويعد العامل المشترك في الانتفاضة على الاحتلال الصهيوني بين الدول الثلاث هو الهجوم في يوم السبت، حيث كان هجوم القوات المسلحة المصرية والسورية يوم السبت الموافق عام 1973، وكذلك هجوم المقاومة الفلسطينية يوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023، لتنجح الدول العربية الثلاث في كشف ضعف الاستخبارات الإسرائيلية، ونهاية أسطورة الجيش الذي لايقهر.

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عملية طوفان الأقصى.. انتفاضة العرب في وجه الكيان الصهيوني مابين الماضي والحاضر

الجيوش العربية

وارجعت هذه العملية إلى الأذهان انتفاضة الدول العربية مع مصر وسوريا فى حرب عام 1973، حيث كان الموقف الأبرز في ذلك الوقت هو منع المملكة العربية السعودية ودول الخليج تصدير البترول إلى الدول الأوروبية والكيان الصهيوني، وهو ماسهم في اتحاد العرب القدرة على هزيمة العدو المتغطرس.

أما في الوقت الحالي فقد ساهمت هذه العملية في قيام الدولة اللبنانية بالهجوم مع المقاومة الفلسطينية وقذف المناطق الإسرائيلة الموجودة على حدود الدولة اللبنانيه في مناطق مزارع شبعا، والدار، ومناطق أخرى لتخفيف الهجوم على الشعب الفلسطيني وتشتيت جنود العدو، كما يساند المقاومة الفلسطينية عدد كبير من شعوب الدول العربية على رأسهم الشعب المصري، والتونسي، والتركي، وعدد أخر من شعوب العرب في شتى بقاع الأرض.

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المقاومة الفلسطينية

عملية طوفان الأقصى.. انتفاضة العرب في وجه الكيان الصهيوني مابين الماضي والحاضر

عملية طوفان الأقصى، وكانت المقاومة الفلسطينية قد نجحت في تحويل الهجوم على قوات الاحتلال بهذا الشكل للمرة الأولى منذ عام 1948، حيث تم تحويل مسار الحرب من الأراضي الفلسطينية إلى داخل العمق الإسرائيلي وصولًا إلى العاصمة تل أبيب، بعد أن تم اخترق السياج الفاصل بين الدولة والكيان الصهيوني.

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ونجحت المقاومة في إسقاط 600 قتيل حتى الآن، وإصابة نحو 2048 شخص من قوات الكيان الصهيوني.