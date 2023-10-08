السيسى ورئيس المجلس الأوروبي يبحثان هاتفيا التطورات المتلاحقة على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 أكتوبر 2023 08:28 مساءً - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من السيد شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال شهد التباحث حول التطورات المتلاحقة على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، حيث أكد شارل ميشيل حرص الجانب الأوروبي على تكثيف التشاور وتبادل الرؤى مع الرئيس في هذا الخصوص، بهدف إنهاء حالة العنف والتوتر المتصاعد التي تنذر بعواقب خطيرة.

تصعيد الفلسطيني الإسرائيلي

وقد أكد الرئيس أهمية وقف التصعيد الجاري وممارسة ضبط النفس من جميع الأطراف، لما ينطوي عليه الأمر من مخاطر جسيمة على حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة، مستعرضاً التحركات المصرية الجارية مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية في هذا الصدد، بهدف توحيد الجهود واتساقها، وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل الاضطراب وعدم الاستقرار، وصولاً لدفع جهود السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة