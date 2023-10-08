نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. وكيل التعليم بالجيزة تجتمع مع موجهي المواد الأساسية (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت سمية الخطيب وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اجتماعا موسعا بقاعة الاجتماعات بالمديرية، تحت رعاية أشرف سلومة وكيل الوزارة التربية والتعليم بالجيزة، مع موجهى المواد الأساسية بالمديرية. وأكدت الخطيب خلال الاجتماع على عدة نقاط أهمها:- - متابعة التوجيهات بالإدارات التعليمية للمدارس علي أرض الواقع داخل الفصول. -تقديم تقرير للإيجابيات والسلبيات والعمل علي حلها فورًا. - حصر المعلمين وفقا للعجز والزيادة للعمل التطوعي للمواد بالمدارس. - قوافل متابعات ستنشر بالإدارات التعليمية بشكل مستمر مع تبادل مواقعها لإعادة الزيارات لنفس الموقع ومتابعة تنفيذ التعليمات وشكر من استجاب وقام بإصلاح المعوقات ومحاسبة المقصرين. FB_IMG_1696776505137 FB_IMG_1696776503094 FB_IMG_1696776500918 FB_IMG_1696776498181 FB_IMG_1696776496415 FB_IMG_1696776494405 FB_IMG_1696776492593 FB_IMG_1696776490942