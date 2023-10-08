مراسلة "القاهرة الإخبارية": حزام نارى مستمر على قطاع غزة لأكثر من 25 دقيقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 أكتوبر 2023 10:28 مساءً - قالت منى عوكل مراسلة "القاهرة الإخبارية" من قطاع غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أضرم حزاما ناريا من القصف المستمر منذ 25 دقيقة ماضية، في منطقة "الشجعية".

وأضافت خلال إفادتها على الهواء أن قوات الاحتلال تواصل تمشيط مناطق كاملة ومربعات سكنية كاملة سوف يتم تسويتها بالأرض شرق قطاع غزة، ولا نعلم حتى الآن هذه المنازل التي ستدمر أخليت من السكان أم لا.

وأوضحت أن الحزام الناري هو عبارة عن قصف متتال ومتزامن يستهدف منطقة بعينها يدمرها كلها، وتصل أصوات الانفجارات مستمرة، وقد لا تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إلى المناطق المنكوبة.