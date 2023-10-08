نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الذهب اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023.. عيار 21 يسجل 2150 جنيها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سعر الذهب .. شهد سعر الذهب اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023، استقرارًا بعد موجة انخفاضات عِدة الأيام السابقة، حيث سجل عيار 21، 2150 للشراء، و2155 للبيع في كافة محلات ومتاجر الصاغة في مصر.

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد

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سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 2462.75 جنيه مصري 2457.255 جنيه مصري عيار 22 2257.5 جنيه مصري 2252.5 جنيه مصري عيار 21 2155 جنيه مصري 2150 جنيه مصري عيار 18 1847.25 جنيه مصري 1842.75 جنيه مصري عيار 14 1436.75 جنيه مصري 1433.25 جنيه مصري عيار 12 1231.5 جنيه مصري 1228.5 جنيه مصري عيار 9 923.5 جنيه مصري 921.5 جنيه مصري

سعر الذهب اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023.. عيار 21 يسجل 2150 جنيها

سعر الذهب اليوم.. عيار 24

سعر الذهب عيار 24

2457.255 جنيه مصري للشراء

2462.75 جنيه مصري للبيع

سعر الذهب اليوم.. عيار 22

سعر الذهب عيار 22

2252.5 جنيه مصري للشراء

2257.5 جنيه مصري للبيع

سعر الذهب اليوم.. عيار 21

سعر الذهب عيار 21

2150 جنيه مصري للشراء

2155 جنيه مصري للبيع

سعر الذهب اليوم.. عيار 18

سعر الذهب عيار 18

1842.75 جنيه مصري للشراء

1847.25 جنيه مصري للبيع

سعر الذهب اليوم.. عيار 14

سعر الذهب عيار 14

1433.25 جنيه مصري للشراء

1436.75 جنيه مصري للبيع

سعر الذهب اليوم.. عيار 12

سعر الذهب عيار 12

1228.5 جنيه مصري للشراء

1231.5 جنيه مصري للبيع

سعر الذهب اليوم.. عيار 9

سعر الذهب عيار 9

921.5 جنيه مصري للشراء

923.5 جنيه مصري للبيع

سعر الذهب اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023.. عيار 21 يسجل 2150 جنيها

سعر الجنية الذهب اليوم

سجلَ سعر الجنية الذهب اليوم في مصر

17240 جنيه مصري للبيع

17200 جنيه مصري للشراء

عيار 21 وزن صافي، دون المصنعية.

سعر أوقية الذهب اليوم

سجلَ سعر أوقية الذهب اليوم..

1914 دولارًا للأوقية بيع.

1912 دولارًا للأوقية شراء.

سعر الذهب اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023.. عيار 21 يسجل 2150 جنيها

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

قيمة مصنعية سعر الذهب تختلف باختلاف محال الصاغة، ومن تاجر إلى آخر، ومن محافظة إلى أخرى، فـ تتراوح قيمة المصنعية لجرام الذهب الواحد مابين 30 و65 جنيهًا، وبحد أقصى ما بين 7% و10% للجرام.

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سعر الذهب اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023.. عيار 21 يسجل 2150 جنيها

سعر الذهب عالميًا

شهد سعر الذهب عالميا تراجع في مستوى الأسعار بالبورصة ضمن التعاملات الفورية، ليصل عند مستوى 1900 دولار للأوقية، بنسبة تراجع 0.89%، وسجل آخر إغلاق 1،915،93 دولار للأوقية.