نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم العالي: ختام مسابقة NASA Space Apps Cairo في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعرض د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا حول ختام النسخة التاسعة من مسابقة NASA Space Apps Cairo والتي نظمتها المنظمة العلمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE بالجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC) على مدار يومين، بشراكة إستراتيجية مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع للوزارة، وبالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA)، والسفارة الأمريكية بالقاهرة.

هنأ الوزير جميع الفائزين في المسابقة، مشيرًا إلى أهمية هذه المسابقات في صقل شخصية ومواهب الطلاب، وتطوير قدراتهم العقلية، وتعزيز روح الابتكار وفكر ريادة الأعمال لديهم، مؤكدًا اهتمام الوزارة بتحفيز الطلاب على الابتكار وريادة الأعمال في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 التي يعد مبدأ الابتكار وريادة الأعمال أبرز مبادئها، مثمنًا كافة الجهود التي يبذلها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في دعم قدرات الطلاب الإبداعية في كافة المجالات التي تخدم أغراض التنمية في مصر.

وأكد د.ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أن مسابقة NASA Space Apps Cairo تُعد حدثًا تكنولوجيًّا عالميًّا "هاكاثون"، يضم الطلاب المبتكرين والمفكرين؛ للتنافس من أجل إيجاد حلول لتحديات حقيقية تتعلق بالبيئة، والأرض، والفضاء، تُطرح من قبل وكالة ناسا، مشيرًا إلى أن فعاليات المسابقة جرت بين 151 فريقًا من أصل 350 فريقًا متقدمًا، تم تصفيتهم إلى عشرة فرق فائزة على مستوى مصر، وهي (Discover Dscover،Ace، Akatsuki،Chasing Shadows، Nebula، Hunters،SoniSpace،Cassiopeia، ِAqua Guards، Hydromen)، تأهلت منها 3 فرق للمشاركة في المسابقة العالمية (Hydromen، Chasing Shadows، Discover Dscover).

وأشار د.ضياء خليل إلى أنه في ضوء الشراكة الإستراتيجية بين صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ والمسابقة؛ بهدف اكتشاف ودعم المبتكرين ورواد الأعمال في مجالات تكنولوجيا الفضاء والاستشعار من البعد، قام الصندوق بدعم المتسابقين من خلال توفير فرص التدريب والتوجيه لهم؛ لإكسابهم المهارات المطلوبة للمشاركة في المسابقة، فضلًا عن الإشراف على التحكيم، واختيار الفائزين، وتقديم الدعم المادي لهم، والذي وصل إلى 25 ألف جنيه للفائز الأول في كل مسار من المسارات العشرة الفرعية للمسابقة، بإجمالي 250 ألف جنيه لجميع الفائزين.

ومن جانبه، أكد د.ماجد غنيمة مدير الشراكات والتسويق بالصندوق أن القاهرة تستضيف هذا الهاكاثون منذ عام 2015، مشيرًا إلى تميز فريق القاهرة عن غيره؛ مما أهله لتسلم كأس التميز في مسابقة تطبيقات الفضاء لوكالة ناسا لعام 2016؛ وذلك لوجود أكبر عدد من الحلول للتحديات المطروحة، لافتًا إلى حصول الفرق الفائزة لعام 2018 على منحة سفر لزيارة مركز الفضاء والصواريخ الأمريكي بمدينة هانتسفيل بولاية ألاباما في أغسطس 2019.

وأشار د.ماجد غنيمة إلى أن المسابقة على مدار السنوات الثماني الماضية، شهدت مشاركة 795 فريقًا، وتسجيل أكثر من 9300 شخص مشارك، ووصل عدد الفرق الفائزة محليًّا 81 فريقًا، تأهل منهم 21 فريقًا للمشاركة في المرحلة العالمية، موضحًا أن NASA تقود هذا الحدث منذ عام 2012 بالتعاون مع عدد من المنظمات الحكومية والجهات المحلية من مختلف أنحاء العالم؛ لإتاحة الفرصة للمشاركين من حول العالم لتقديم حلول مبتكرة.