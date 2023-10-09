انت الأن تتابع خبر السيسي والرئيس الإماراتي يبحثان تطورات الأوضاع في فلسطين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، اتصالًا من نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، لبحث سبل وقف التصعيد بين فلسطين والاحتلال الإسرائيلي.واتفق الرئيسان، على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية الرامية لخفض التصعيد والعنف، بين الفصائل الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

كما أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، أمس الأحد، اتصالات هاتفية مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وبشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، وكذلك مع إسحاق هرتسوغ رئيس إسرائيل وجاستن ترودو رئيس وزراء كندا، تتعلق بتطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة.

ووفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الإمارتية، بحث محمد بن زايد مع القادة – خلال الاتصالات – ضرورة وقف التصعيد والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لحماية جميع المدنيين والحفاظ على أرواحهم، إضافة إلى أهمية التحرك العاجل من قبل المجتمع الدولي لاحتواء التوتر ودفع الجهود المبذولة تجاه مسار السلام الشامل والعادل الذي يضمن عدم إدخال المنطقة في أزمات جديدة تهدد أمنها واستقرارها.