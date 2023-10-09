انت الأن تتابع خبر الاحتلال الإسرائيلي يتسلم جثتي القتيلين في حادثة الإسكندرية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسلمت دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، جثتي الإسرائيلين اللذين قُتلا أمس على يد ضابط شرطة في مدينة الإسكندرية.وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، إن طائرة تابعة لسلاح الجو هبطت في إسرائيل بعد نقلها جثتي القتيلين في هجوم الإسكندرية.

وكان ضابط شرطي قتل إسرئيليين في الإسكندرية ، أمس الأحد، عبر إطلاق النار من سلاحه الشخصي على فوج سياحي يضم الإسرائليين.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الضابط قاتل الإسرائيليين، فور وقوع الحادث، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه.

وكانت مصر قد أكدت على ضرورة تكاتف الجهود من أجل الوقف الفوري لـ التصعيد في فلسطين، وإيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية.