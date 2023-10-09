" الأرصاد الجوية " تكشف خرائط الأمطار وفرص حدوثها اليوم .. اعرف التفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 أكتوبر 2023 12:31 مساءً - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، خرائط وفرص الأمطار المتوقعة اليوم الإثنين، على كافة الأنحاء بالجمهورية ، حيث تستمر فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة بالجمهورية.

وتنشر " صوت الأمة " خرائط الأمطار المتوقعة اليوم الإثنين ، كما يلى :

- فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناه (بنسبة حدوث 20% تقريبا)

- فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 40% على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وخليج السويس

- فرص أمطار خفيفة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

- فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على متامف متفرقة من شمال الصعيد

ويشهد اليوم الاثنين، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع الهيئة أن يشهد اليوم شبورة مائية من (4 إلى 7 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 22، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 21، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 23، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25.