نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين العرب” يدين العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني والزملاء في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حيّا الاتحاد العام للصحفيين العرب، جهود مقاومة الشعب الفلسطيني الأبي، وشجاعتهم وتضحياتهم، من أجل تحرير فلسطين، مطالبًا العالم المتحضر والمجتمع الدولي، بالنظر بعين العقل والحكمة في احتلال الصهاينة لفلسطين، وأن هذا الاحتلال هو وصمة عار في جبين الإنسانية والمجتمع الدولي، الذي يُكيل بمكيالين، ولا يعرف سوى ازدواجية المعايير، حينما يتعلّق الأمر بالقضية الفلسطينية.

وقدّم الاتحاد العام للصحفيين العرب، في بيان له، خالص العزاء وصادق المواساة، في شهداء فلسطين الأبية، الذين نالوا الشهادة فب سبيل الدفاع عن وطنهم.

وقال البيان: “نتج عن العدوان الإسرائيلي بجانب الشهداء من الشعب الفلسطيني، شهداء من الصحافة الفلسطينية، ومنهم محمد الصالحي مصور وكالة السلطة الرابعة، وإبراهيم لافي مصور وكالة عين ميديا، يوم السبت الماضي خلال تغطيتهم للأحداث شرقي القطاع وتدمير بعض المؤسسات الإعلامية، ومنها مقر صحيفة الأيام ومؤسسة فضل شناعة ووكالة شهاب وإذاعة غزة، بداخل برج فلسطين”.

وتضامن الاتحاد العام للصحفيين العرب، مع الشعب الفلسطيني البطل، والصحفيين الفلسطينيين، مطالبًا كافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والحريات الإعلامية، بضرورة ملاحقة مرتكبي جميع هذه الجرائم، وتقديمهم للعدالة، وإدانة هذه الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.