نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. حملة مواطن تعقد مؤتمرها الأول لإعلان خطة دعم السيسي في انتخابات الرئاسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت حملة مواطن لدعم مصر، عن عقد مؤتمرها الصحفي الأول، غدا الثلاثاء، بمدينة 6 أكتوبر، وذلك لإعلان خطتها لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بالإضافة إلى التعرف على القيادات والخبراء المشاركين في الحملة.

وجاءت أبرز الشخصيات المشاركين في الحملة وهم:

المهندس عزيز وجيه أباظة - عضو الهيئة العليا ومنسق محافظة الشرقية بالحملة

اللواء محمد الشهاوي - المستشار العسكري بكلية القادة والأركان

اللواء أمين راضي عبد المعطي - الرئيس السابق لجهاز حماية المستهلك

الأنبا كيرلس - كاهن مصر القديمة وممثلا للكنيسة

الشيخ عرفة رجب - من علماء الأزهر الشريف

الدكتور عبد الهادي القصبي - رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب

النائب أحمد الخطيب عضو مجلس الشيوخ

خالد سيف - نائب سابق

فائقة فهيم - نائبة سابقة

الدكتورة تهاني البرتقالي - نائبة سابقة

محمد الحسيني سباح المانش

الإعلامي محمد علوي - مقدم البرامج بالتلفزيون المصري والمتحدث الإعلامي للحملة

الكاتب الصحفي والإعلامي محمد سويد - عضو الهيئة العليا للحملة

محمد عاطف - نائب منسق محافظة الشرقية بالحملة

الحاجة عزة فتحي - أم الأبطال والدة الشهيد رائد محمد عز الدين

إيرين هنري - منسق الكوادر النسائية الشبابية بالحملة

جمال علام - رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم

الدكتور أحمد الشيخ - وزارة الشباب والرياضة

المهندس رضا نسيم - منسق الحملة بمحافظة البحيرة

المستشار عبد السلام عريف - من القبائل العربية

الشيخ عامر عريف - من القبائل العربية

الدكتور وحيد أمين - أستاذ جامعي

المهندس هيثم أمان - عضو الهيئة العليا للحملة

المهندس عبد الوهاب أبو يوسف - عضو الهيئة العليا للحملة

نصر مطر - المنسق العام للمصريين بالخارج

محمد فاروق - الرئيس والمنسق العام للحملة



العمدة حسين أبو صدام نقيب الفلاحين - عضو الهيئة العليا للحملة

وقال محمد فاروق، الرئيس والمنسق العام لحملة مواطن لدعم مصر، إن الحملة تضم خبرات متنوعة وعلى أعلى مستوى من العلم والقدرات الشعبية، مشيرا إلى أننا نعمل تحت شعار "كنمع الوطن" وهو هدفنا ونسعى لرفع حالة الوعي في الشارع المصري.

وأضاف فاروق، أن تاريخ الحملة معروف ومعلوم للجميع ونسعى لخدمة وإرضاء المواطن قدر المستطاع، من خلال التواصل المستمر معهم في كل الأوقات، ولا تتأخر الحملة أو منسبيها في المساعدة وتقديم يد العون.

وأكد الرئيس والمنسق العام للحملة، ندعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، للحفاظ على أمان واستقرار البلاد من كل المخططات التي بات واضحة للقاصي والداني.