هتافات داعمة لرئيس حزب الوفد عبد السند يمامة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 أكتوبر 2023 05:35 مساءً - ردد أعضاء حزب الوفد هتافات مؤيدة عبد السند يمامة المرشح المحتمل للرئاسة، وذلك أثناء وصوله لمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، ورفع أعضاء الوفد أعلام حزب الوفد مع أعلام مصر.

وحرص عدد من أعضاء الوفد من مختلف المحافظات على الخروج في موكب مع رئيس حزب الوفد كما رفعوا أعلام الوفد وهتفوا هتافات مؤيدة لترشح الدكتور عبد السند يمامة ، كما صاحب رئيس الوفد، قيادات الحزب من المحافظات وأعضاء الهيئة العليا للحزب .

يأتي ذلك في الوقت الذي نجح فيه عبد السند يمامة في الحصول علي 27 تزكية من أعضاء مجلس النواب علما بأنه يشترط لخوض انتخابات الرئاسة الحصول على 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب أو 25 ألف توكيل شعبى من المواطنين.