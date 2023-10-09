نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حلوان للصناعات غير الحديدية" تكرم أبناء العاملين والمحالين إلى المعاش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرم المهندس محمد فاروق العشماوي رئيس مجلس إدارة (مصنع 63 الحربي)، أبناء العاملين المتفوقين دراسيًا، وذلك خلال احتفالية بدأت بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم وجه رئيس مجلس إدارة المصنع التحية والتقدير لكل العاملين الذين شملوا أبنائهم بعطائهم الغير محدود حتى بلغوا قمة التفوق.

وبحسب محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، ياتي ذلك في ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بالتواصل الدائم مع العاملين وعقد الأنشطة والفعاليات التي من شأنها رفع الروح المعنوية للعاملين وتحفيزهم على تحسين الأداء.

وقإل المهندس محمد فاروق العشماوي، إن التكريم رسالة جليلة يثمنها المصنع للعاملين ولا تقل أهمية عن ما يقدمونه من جهد وعطاء في العمل، وقام "العشماوي" بتقديم شهادات التقدير لتشجيعهم، كما حثهم على بذل المزيد من الجهد واتخاذ التفوق منهج تفكير وحياة، ودعاهم إلى ضرورة أن يمتد أثر عملهم إلى نفع الآخرين، متمنيًا لهم دوام النجاح والتفوق وأن يظلوا فخرًا لآبائهم ولمصنع 63 الحربي.

وعقب ذلك تم تكريم السادة العاملين المحالين إلى المعاش عرفانًا لهم لقيامهم بدورهم خلال مسيرتهم المهنية على أكمل وجه، مشيرًا أن هذا التكريم يأتي في إطار الحرص على تكريم العاملين البالغين سن التقاعد القانونية تقديرًا ووفاءً لأبناء الإنتاج الحربي الذين أفنوا عمرهم في خدمة شركاتهم وقاموا بتأدية عملهم بكل إخلاص وتفاني، وعقب انتهاء الحفل حرص رئيس مجلس الإدارة على التقاط الصور التذكارية مع الطلبة والعاملين.