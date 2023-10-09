نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد فايق: نقابة الصحفيين مكانًا عزيزًا لأنه دائمًا يعطي صوتًا لمن لا صوت له في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجّه وزير الإعلام الأسبق وخبير العلاقات المصرية الإفريقية، محمد فايق، كامل الشكر لنقابة الصحفيين على استضافته في لقاء مفتوح بشأن مذكراته.

وقال فايق: “نقابة الصحفيين مكانًا عزيزًا؛ لأنه دائمًا يعطي صوتًا لمن لا صوت له، وكنا نلجأ له دائمًا، وحظي بشخصيات عظيمة أعطت روحا للنقابة”.

وأضاف: “تطورات القضية الفلسطينية تمثل حدث غير مسبوق قامت به المقاومة الفلسطينية من حيث التخطيط الشديد بما يمثل مرحلة جديدة للقضية الفلسطينية”.

وتابع: “يرجع ذلك إلى الاستيلاء على أراضي القدس والاستيطان ورفض فكرة إقامة دولتين وسياسات حكومة نتيناهو المتعصبة التي لم تترك فرصة للفلسطينيين سوى هذا النهج”.

واستكمل قائلًا: “تعليقات الغرب على التطورات تتحدث عن حق إسرائيل في الدفاع بما يمثل ضوء أخضر لقتل الفلسطينيين"، منتقدًا عدم إصدار مجلس الأمن لقرار وقف إطلاق النار، كما هو معهود له في أي صدامات بما يعكس تحيز واضح وعنصرية ضد العرب والفلسطينيين”.