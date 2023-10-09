مدير منظمة الصحة العالمية يشكر مصر: طلبت من الرئيس السيسي تقديم مساعدات للفلسطينيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 أكتوبر 2023 08:25 مساءً - أكد الدكتور تيدروس ادهانوم حبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، خلال افتتاحه الدورة السبعين لشرق المتوسط؛ أنه التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، وطلب منه تقديم مساعدات إنسانية للفلسطينيين إثر العدوان الإسرائيلى وذلك من خلال معبر رفح، مضيفا: أشكر مصر على استضافتها الدورة السبعين بمقر المكتب الإقليمي بالقاهرة.

وأضاف، أن مصر حققت إنجازا كبيرا فى مسارها ضد فيروس سي، وتم تسليم شهادة خلوها من فيروس سي للرئيس السيسي اليوم وستقام احتفالية كبرى بالقاهرة بهذه المناسبة.

وأكد أنه سيتم انتخاب مدير جديد لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية خلال الدورة السبعين خلفا للمدير الحالى الدكتور أحمد المنظرى.

يذكر أن الدورة السبعين لشرق المتوسط عقدت بالقاهرة بحضور مسئولين من وزارة الصحة وعدد من الوزارات. وقال: إن موضوع الدورة السبعين هو "المضي قدمًا نحو مستقبل أكثر صحة في إقليم شرق المتوسط.. تعزيز الصحة وحمايتها وتوفيرها للجميع وبالجميع".

وأضاف أن الدورة السبعين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط عقدت ​​في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في القاهرة في الفترة من الاثنين 9 إلى الخميس 12 أكتوبر 2023، وبالنسبة لأعضاء وفد الدول الأعضاء غير القادرين على الحضور شخصيًا، فقد تم بث الاجتماع عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني العام لمنظمة الصحة العالمية.