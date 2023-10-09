عواطف عبدالرحمن: الوزير السابق محمد فايق ترك بصمة ناصعة وتاريخ مضيء

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أحمد جودة - القاهرة - قالت الدكتورة عواطف عبدالرحمن، أستاذة الصحافة والإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن الوزير السابق محمد فايق ترك بصمة ناصعة وتاريخ مضيء في كل المجالات الوطنية التي عمل بها.

وأشارت خلال كلمتها خلال اللقاء المفتوح الذي تنظمه لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، مع وزير الإعلام الأسبق، وخبير العلاقات المصرية الإفريقية محمد فايق، إلى أن مذكرات فايق تمثل وثيقة تعبر عن فترة هامة في تاريخ مصر منذ عهد الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر حتى اليوم.

ولفتت إلى الدور الخطير الذي قام به في افريقيا، معلقة: له بصمة كبيرة مع القادة الأفارقة ويملك نفس الروح الأفريقية المستقيمة.

وتابعت: “محمد فايق ليس مجرد مواطن مصري بل أيقونة مصرية متعدد الاهتمامات والمواهب وحقق انجازات في كل المجالات التي عمل بها وله رؤية مستقبلية”.

واستكملت قائلة: “لا بد من استكمال ما قام به محمد فايق في إفريقيا، خاصة وأنه قد حدثت قطيعة مع إفريقيا خلال الفترة الماضية، ولكن القيادة المصرية الحالية تحاول العودة إلى إفريقيا وتبذل جهودا في هذا الشأن”.