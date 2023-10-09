نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية يستقبل السفير السنغافوري بالبلاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار تعزيز التعاون الدولي في مجال الفضاء، استقبل الأستاذ الدكتورة شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، السفير دومينيك جوه سفير جمهورية سنغافورة، ونائبه والوفد المرافق لهما، وذلك في زيارة رسمية لمقر الوكالة بالبلاد.

تهدف هذه الزيارة إلى إجراء مناقشات أولية حول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال استكشاف الفضاء وتبادل الخبرات والتكنولوجيا، إلى جانب نظرة عامة حول برامج وأنشطة وكالة الفضاء المصرية في مجالات تكنولوجيا علوم الفضاء.

بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من الأستاذ الدكتور شريف صدقي، الذي أعرب عن سعادته بالزيارة وأشاد بالفرص المستقبلية للتعاون المشترك بين البلدين، وشرح مهام الوكالة واختصاصاتها وأهدافها ودورها محليا وإفريقيا.

ومن جانبه قدم السفير نبذه عن وكالة الفضاء السنغافورية ومهامها وأهدافها وتطلع بلاده للتعاون مع مصر في مجال الفضاء والتدريب.

وأشار صدقي إلى أن مصر وسنغافورة تمتلكان احتياجات متشابهة في مجال تطبيقات الأقمار الصناعية، مثل مراقبة الأرض، والاتصالات، وعلوم الفضاء.

واختتم د. شريف صدقي حديثه بأنه من خلال التعاون بين وكالة الفضاء في مصر وقطاع الفضاء في سنغافورة، يمكن أن يستفيد كلا البلدين من خبراتهما وقدراتهما المشتركة، مما يساهم في تطوير قطاع الفضاء وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المرجوة. تضمنت الزيارة جولة تفقدية لمعامل ومرافق وكالة الفضاء المصرية، بما في ذلك مركز تجميع وتكامل واختبارات الأقمار الصناعية.

تعزز هذه الزيارة التواصل الدولي في مجال الفضاء وتعكس التزام مصر وسنغافورة بالتعاون التكنولوجي في هذا المجال الحيوي والتي تم اختتامها بتبادل الدروع والصور التذكارية.