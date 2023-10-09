متحدث مجلس الوزراء يكشف تفاصيل مبادرة خفض أسعار السلع

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 أكتوبر 2023 09:30 مساءً - عقب المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على إعلان رئيس الوزراء اليوم تفاصيل مبادرة خفض أسعار السلع، قائلًا: "كان يوم حافل".

مبادرة خفض أسعار السلع

وأشار الخشن، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين مع الإعلامي سيد علي، إلى أن مبادرة خفض أسعار السلع سيبدأ تطبيقها رسميا يوم السبت المقبل، حيث تتضمن خفض أسعار 7 سلع أساسية وهى الفول، والعدس، ومنتجات الألبان، والأرز، والسكر، والزيت، بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 25%.

ولفت إلى أنه سيتم خفض أسعار الدواجن الحية والمجمدة وبيض المائدة بنسبة تصل إلى 15%، منوها بأن رئيس الوزراء وجه بكتابة الحد الأقصى لسعر السلعة على العبوة حتى يكون المواطن على علم بالسعر