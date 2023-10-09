هيئة الدواء ترفض تسجيل مادة دوائية لعلاج جفاف العين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 أكتوبر 2023 09:30 مساءً - قررت هيئة الدواء المصرية، عدم الموافقة على استقبال مستحضرات جديدة وإلغاء المستحضرات تحت التسجيل، التي تحتوي على المادة ديكوافوسول Diquafosol في صورة مستحضرات للعين وإلغائها من صناديق المثائل وقاعدة بيانات الهيئة.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية، في قرارها ، أن القرار جاء استنادًا على اللجنة العلمية المتخصصة المجمعة لأمراض جراحة العيون والشبكية، والتي أوصت برفض المستحضر.

وأضافت هيئة الدواء المصرية، أن رفض اللجنة للمستحضر الذي يحتوي على مادة ديكوافوسول Diquafosol لوجود بدائل كثيرة في السوق المصري لعلاج جفاف العين، إلى أن الدراسات المقدمة من الشركة غير كافية لإثبات فاعلية وأمان المستحضر.

وفي وقت سابق، حذرت هيئة الدواء المصرية من عبوات مقلدة ومغشوشة في السوق المصري لدواء أوستيوكير شراب 120 ملم، والمستخدم تحت إشراف طبي كمكمل غذائي لتحسين وظائف الجسم خصوصا العظام.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية، في منشور لها، أن العبوات المقلدة من دواء أوستيوكير شراب 120 ملم تحمل التشغيلة رقم 22101055، مشيرا إلى أبرز الفروق الظاهرية بين المقلد والأصلي، ممثلة في لسان الغالق للكرتون الخارجي في العبوات المقلدة باللون الأزرق فقط، فيما تظهر في العبوات الأصلية بثلاث ألوان "أبيض وبرتقالي وأزرق"

وحذرت هيئة الدواء المصرية، من جميع التشغيلات التي تتفق مع مواصفات العبوات المقلدة، مؤكدة على ضرورة إبلاغ الهيئة حال رصد أي من تلك العبوات المقلدة لدواء أوستيوكير شراب 120 ملم بالسوق.