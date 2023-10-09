نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد فائق: هناك ٥٤ دولة أفريقية تمتلك أكبر مخزون للماس والذهب والكروم في العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، ووزير الإعلام الأسبق، والخبير الشؤون الأفريقية، إذا كانت هناك نهضة حقيقية، لا بد أن تكون نهضة صناعية، من خلال فتح أسواق في إفريقيا واستغلال المواد الخام، فهناك ٥٤ دولة أفريقية تمتلك أكبر مخزون للماس والذهب والكروم في العالم، ٣٠٪؜ من الفوسفات و٢٢٪؜ من النحاس.

وتطرق «فايق» خلال اللقاء المفتوح الذي تنظمه لجنة الشئون العربية والخارجية، برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي، مساء اليوم الإثنين بنقابة الصحفيين: استعجب من خسارة شركة مصر للطيران، وهناك شركة أثيوبية مماثلة تحقق أعلى أرباح، نظرًا لأن لديها خطوط جوية في جميع الدول الأفريقية، وهو ما ينبغي أن تسلكه مصر من خلال شركة طيران جديدة، تمتد خطوطها إلى جميع الدول الأفريقية مستغلة عبقرية موقع مصر بين هذه الدولة.

ندوة محمد فايق

حضر الندوة كل من الدكتور سمير مرقص، المفكر السياسي، والدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، والكاتب الصحفي يحيى قلاش،نقيب الصحفيين الأسبق، والدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي، الدكتور أماني الطويل، الباحثة في الشئون الأفريقية، وأحمد الجمال، شيخ الناصريين، وعصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وقال حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين، إن اللقاء يأتي فى إطار الاحتفال بمرور ستين عامًا على إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية وخمسين عامًا على حرب أكتوبر، وصدور مذكرات الوزير فائق الذى يتحدث فى اللقاء عن تجربته الثرية باعتباره أحد الضباط الأحرار قبل ثورة 23 يوليو، والملفات التى تولاها بعدها من بينها الملف الأفريقي ووزارتي الإرشاد القومى والشئون الخارجية، ثم تجربته فى مجال حقوق الإنسان، وبعدها تُجرى مناقشات بينه وبين الحاضرين.

مذكرات محمد فايق

وتسرد المذكرات وقائع تلك المرحلة وما بعدها حيث قضى فايق عشر سنوات من عمره خلف القضبان في زمن السادات وبعد خروجه سخر حياته للنضال من أجل حقوق الإنسان في مصر والوطن العربي.